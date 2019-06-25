وزير الثقافة تهنئ فرح الديباني على فوزها بجائزة أفضل مغنية صاعدة من أوبرا باريس

هنأت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، مغنية الأوبرا الشابة فرح الديباني على فوزها بجائزة التقدير والتميز كأفضل مغنية أوبرا صاعدة لهذا العام 2019 وهو اللقب الذى تحصل عليه لأول مرة شخصية مصرية وعربية وتمنحه اوبرا باريس ، جاء ذلك بعد نجاحها فى منافسات مسابقة الالتحاق بفرقة اوبرا باريس وتغلبها على 800 متمن مختلف دول العالم.

يذكر أن مغنية الأوبرا الشابة فرح الديبانى نشأت فى مصر وتتلمذت على يد الدكتورة نيفين علوبة ، تخرجت فى المدرسة الالمانية بالاسكندرية ، حصلت على بكالوريوس الفنون من كلية هانس آيسلر- برلين وبكالوريوس هندسة العمارة من جامعة برلين كما نالت درجة الماجستير من جامعة برلين للفنون ، اختارتها مجلة عالم الأوبرا الالمانية كأفضل موهبة أوبرالية شابة وحصلت على جائزة مؤسسة فاجنر ، غنت على خشبة مسرح الكوميديا الأوبرالية فى برلين ، جسدت الشخصية الرئيسية فى اوبرا كارمن بالمانيا عدة مرات وتستعد لتقديمه مرة اخرى خلال يوليو المقبل.