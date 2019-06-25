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دمياط تواجه ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بشوارعها

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 09:25 م
دمياط تواجه ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بشوارعها
صورة أرشيفية
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هند الشيال
 
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أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء،استعدادها لمواجهه الكلاب الضالة المنتشرة في الشوارع وخاصة من يعاني من سعار الكلاب من خلال تشكيل حملات مكبرة لتحقيق الأمن للمواطنين بالتزامن مع تكرار حوادث العقر للمواطنين في الشوارع.

كما أكدت المديرية على توريد كميات من الخرطوش وبعض المواد السامة لاستخدامها في القضاء على الكلاب الضالة ومواجهة انتشارها، بالتزامن مع شراء كميات كبيرة من الخرطوش للقضاء على الكلاب الضالة لان الحل الأسرع في القضاء عليها بالمقارنة بالمواد السامة التي يعزف الكلاب عن اكلها لتناولة بقايا الطعام من القمامة والتغذي عليها.

مشيرًا إلى أن المديرية تواصل عملها من أجل القضاء على الظاهرة التي تؤرق المواطنين، وبالتنسيق الكامل مع الإدارات المختلفة للوصول إلى أعلى قدر من الحماية للمواطنين.
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