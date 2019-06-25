"الوزراء": سيمنس ستقوم بإنتاج جرارات السكة الحديد في مصر
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 09:25 م
داليا الحسين
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إن شركة سيمنس ستقوم بإنتاج جرارات السكة الحديد في مصر.
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن جميع الدول تنظر إلى مصر كسوق واعد للاستثمارات.
وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن مصر هي المستقبل بالنسبة للاستثمارات الخارجية.
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