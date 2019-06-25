غدًا.. "الوطنية للصحافة" تستعرض خطط تطوير المؤسسات القومية

تستعرض الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، غدًا الأربعاء في اجتماع لها، خطط تطوير محتوى المؤسسات الصحفية القومية، في إطار إعادة هيكلة تلك المؤسسات.



وكانت كلفت الهيئة رؤساء تحرير ومجالس إدارات كافة الصحف القومية، بوضع خطط لإعادة هيكلة تلك المؤسسات وتطوير المحتوى، وذلك في إطار إنقاذ الصحافة الورقية القومية.



وقررت الهيئة أمس، زيادة أسعار الصحف القومية جنيهًا واحدًا، وذلك بداية من يوليو المقبل، في محاولة لتعويض جزء من خسائر تلك المؤسسات.