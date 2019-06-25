ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

غدًا.. "الوطنية للصحافة" تستعرض خطط تطوير المؤسسات القومية

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 09:24 م
غدًا.. الوطنية للصحافة تستعرض خطط تطوير المؤسسات القومية
الهيئة الوطنية للصحافة - أرشيفية
Advertisements
طباعة
ميسون أبو الحسن
 
Advertisements

تستعرض الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، غدًا الأربعاء في اجتماع لها، خطط تطوير محتوى المؤسسات الصحفية القومية، في إطار إعادة هيكلة تلك المؤسسات.


وكانت كلفت الهيئة رؤساء تحرير ومجالس إدارات كافة الصحف القومية، بوضع خطط لإعادة هيكلة تلك المؤسسات وتطوير المحتوى، وذلك في إطار إنقاذ الصحافة الورقية القومية.


وقررت الهيئة أمس، زيادة أسعار الصحف القومية جنيهًا واحدًا، وذلك بداية من يوليو المقبل، في محاولة لتعويض جزء من خسائر تلك المؤسسات.

Advertisements
المزيد عن: كرم جبر زيادة أسعار الصحف القومية بوابة الفجر الهيئة الوطنية للصحافة الفجر أسعار الصحف القومية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون
2
x
19:00
0
غينيا بيساو
غانا
-
x
22:00
-
بنين