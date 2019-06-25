البابا تواضروس: احتفالية مسار العائلة المقدسة رسالة للعالم
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 09:23 م
هدى عبدالرازق
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عرض برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، تقرير مصور يرصد آراء عدد من السياسيين في احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر.
وقال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن مسار العائلة المقدسة في مصر يؤكد على بركة أرض مصر، مضيفا أن الاحتفالية هى رسالة للعالم لتوضح لهم من هى مصر.
وقدمت دار الأوبرا، أمس "أوبرا مصر الطريق" احتفالا بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، وذلك بمسرح مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.
وقال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن مسار العائلة المقدسة في مصر يؤكد على بركة أرض مصر، مضيفا أن الاحتفالية هى رسالة للعالم لتوضح لهم من هى مصر.
وقدمت دار الأوبرا، أمس "أوبرا مصر الطريق" احتفالا بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، وذلك بمسرح مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.
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