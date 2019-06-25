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ننشر موعد اختبارات التصفية الشفوية لمسابقة إيفاد الأئمة

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:46 م
ننشر موعد اختبارات التصفية الشفوية لمسابقة إيفاد الأئمة
أرشيفية
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تبدأ وزارة الأوقاف، اختبارات التصفية الأولية الشفوية لمسابقة الإيفاد في شهر رمضان المقبل، بجميع المديريات الإقليمية اعتبارا من الأحد السابع من يوليو المقبل، ولمدة أسبوع.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاختبارات الشفوية تعد تمهيدا لعقد اختبارات التصفية النهائية بمرحلتيها التحريرية والشفوية للقراء الحاصلين على 70% فأكثر من الدرجة الكلية بالتصفية الأولية، مطالبة من جميع المتسابقين التأكد من استيفاء جميع الشروط التي سبق الإعلان عنها، علماً بأنه سيتم استبعاد غير المستوفين لشروط المسابقة، متى ثبت ذلك في أى مرحلة من مراحلها، مع ملاحظة أن المتقدمين للمسابقة من الديوان العام ستجرى اختباراتهم الأولية بمديرية أوقاف القاهرة.

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