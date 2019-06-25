ريال مدريد يتجاهل بوجبا وإيركسن ويستعد للتعاقد مع نجم ليون

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الفرنسي تونجاي ندومبيلي، لاعب فريق أولمبيك ليون الفرنسي، والذي يتواجد على رادار ريال مدريد الإسباني، يريد مغادرة ليون هذا الصيف، حيث أن رئيس النادي الفرنسي جان ميشيل أولاس أكد ذلك اليوم.





ووفقًا لما ذكرته صيفة "الآس" الإسبانية، فإن ندومبيلي سيغادر أولمبيك ليون هذا الصيف، وهو أمرٌ أكدّه الرئيس أولاس في مؤتمر صحفي قال فيه: "إنه يسعى للرحيل، والأندية الكبرى تسعى للتعاقد معه.



