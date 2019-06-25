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ريال مدريد يتجاهل بوجبا وإيركسن ويستعد للتعاقد مع نجم ليون

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:39 م
ريال مدريد يتجاهل بوجبا وإيركسن ويستعد للتعاقد مع نجم ليون
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عمر عبدالعزيز
 
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أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الفرنسي تونجاي ندومبيلي، لاعب فريق أولمبيك ليون الفرنسي، والذي يتواجد على رادار ريال مدريد الإسباني، يريد مغادرة ليون هذا الصيف، حيث أن رئيس النادي الفرنسي جان ميشيل أولاس أكد ذلك اليوم.

ووفقًا لما ذكرته صيفة "الآس" الإسبانية، فإن ندومبيلي سيغادر أولمبيك ليون هذا الصيف، وهو أمرٌ أكدّه الرئيس أولاس في مؤتمر صحفي قال فيه: "إنه يسعى للرحيل، والأندية الكبرى تسعى للتعاقد معه.

الجدير بالذكر ان النجم الفرنسي يحب زيدان كثيرًا كما يمثل صفقة أقل تكلفة في الوسط من بول بوجبا وكريستيان إريكسين، إلا أن الريال سيكون مضطرًا لبذل الجهد لضمه حيث رفض ليون بالفعل عروضًا بلغت أكثر من 50 مليون يورو لبيع اللاعب.
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