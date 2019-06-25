BEIN TV الشوط الأول الكاميرون (0-0) غينيا بيساو بث مباشر مشاهدة يلا شوت رابط سريع كورة ستار الشوط الأول BEIN SPORT

مشاهدة مباراة المنتخب الكاميروني و المنتخب الغيني بيساو بث مباشر BEIN TV ضمن مبارايات الجولة الأولى في المجموعة السادسة لمنافسات كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر 2019 في الفترة من 21 يونيو وحتى 16 يوليو، والتي تقام ب24 فريق لأول مرة في تاريخ المسابقة، في المجموعة التي تضم كلا من الكاميرون وغينيا بيساو وغانا وبنين وتبدا مباريات المجموعة البوم الثلاثاء على ملعب الاسماعلية.









موعد مباراة الكاميرون وغينيا بيساو بث مباشر والقنوات الناقلة

وتقام مباراة الكاميرون وغينيا بيساو في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة، والتي ستقام على استاد الإسماعيلية وتذاع عبر قناة تايم سبورت، وشبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية.









التشكيل المتوقع لكلا الفريقين :

وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب الكاميرون كالآتى:





حراسة المرمى: فابريس أوندوا





الدفاع: مايكل نجاد، جوى وايرنيست، أيونجو، أدولف تيكو





خط الوسط: موا تجى، كريستيان باسوجوج، سيباستيان سيانى





الهجوم: جاك زوا، بنيامين موكاندجو، نديب تامبى.













وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب غينيا بيساو كالآتى:





حراسة المرمى: جوناس مينديز (أكاديميك البرتغالي)





خط الدفاع: روندلسون سيلفا (كايوناس زالو الليتواني) – مارسيلو جالو (فولهام الإنجليزي) – جوراي سواريس (مافرا البرتغالي) – مامادو كاندي (سانتا كلارا البرتغالي)





خط الوسط: سوري مانيه (كوفا دي بيدادي البرتغالي) – جوديلسون مامادو "بيليه" (موناكو الفرنسي) – زيزينهو لوبيز (سينكا السلوفاكي) – جورجي بورا (أفيس البرتغالي)





خط الهجوم: جورجينهو إنتيما (سسكا سوفيا البلغاري) – بيكيتي (الشعلة السعودي)









متابعة مباراة الكاميرون وغينيا بيساو بث مباشر كورة اون لاين