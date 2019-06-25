ترامب يعين ستيفاني غريشام متحدثة باسم البيت الأبيض

اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، ستيفاني غريشام لتولي منصب السكرتيرة الصحافية ومديرة الاتصالات بالبيت الأبيض.





وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ، في تقرير إخباري، أن غريشام كانت تعمل متحدثة باسم السيدة الأولى ميلانيا ترامب، التي أعلنت عن هذا التعيين اليوم الثلاثاء، على موقع تويتر.



