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ترامب يعين ستيفاني غريشام متحدثة باسم البيت الأبيض

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:39 م
ترامب يعين ستيفاني غريشام متحدثة باسم البيت الأبيض
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وكالات
 
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اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، ستيفاني غريشام لتولي منصب السكرتيرة الصحافية ومديرة الاتصالات بالبيت الأبيض.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ، في تقرير إخباري، أن غريشام كانت تعمل متحدثة باسم السيدة الأولى ميلانيا ترامب، التي أعلنت عن هذا التعيين اليوم الثلاثاء، على موقع تويتر.

وتحل غريشام محل ساره هوكابي ساندرز، التي أعلن ترامب عن رحيلها في تغريدة على تويتر، في وقت لاحق هذا الشهر، إن "رائعتنا سارة ساندرز ستغادر البيت الأبيض وتعود إلى ديارها في ولاية أركنساس في نهاية الشهر"، معرباً عن أمله في أن تترشح يوماً ما لمنصب حاكم هذه الولاية، علماً بأن والدها مايك هوكابي، سبق له وأن شغل هذا المنصب".
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