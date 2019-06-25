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عاجل.. "داهية" أمم إفريقيا 2019 يقترب من خلافة لاسارتي في الأهلي

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:39 م
عاجل.. داهية أمم إفريقيا 2019 يقترب من خلافة لاسارتي في الأهلي
مارتن لاسارتي
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عمرو مصطفى
 
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جدد مسؤولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع الفرنسي ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا من أجل تدريب الفريق الأحمر خلفاً للمدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي، وذلك في مفاجأة من العيار الثقيل.

 

وعلى الرغم من اتفاق الأهلي مع لاسارتي على قيادة معسكر الفريق الأحمر في إسبانيا استعداداً للموسم الجديد إلا أن عضو بارز بالنادي تواصل مع ديسابر في الساعات الماضية.

 

وتواصل عضو بارز بالنادي الأهلي بتكليف من محمود الخطيب رئيس النادي مع الفرنسي ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا من أجل تدريب الفريق عقب انتهاء مشوار الأخير في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

 

ورحب ديسابر بتدريب النادي الأهلي بشرط تأجيل المفاوضات لحين معرفة مصير أوغندا في المونديال الإفريقي.

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