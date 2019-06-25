فى ملتقى الهناجر الثقافى.. أحمد الحجار يتغنى بروائع الزمن الجميل





عقد قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، اللقاء الشهرى لملتقى الهناجر الثقافى، بعنوان "أجمل ما فيكى يا مصر "، أمس الاثنين بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز.

وقدم الشاعر ناصر دويدار، أجمل الأشعار بمصاحبة المطرب الكبير أحمد الحجار، الذى قدم باقة من أجمل أغانى زمن الفن الجميل، التى استمتع بها الجمهور وتفاعل معها، وأكد عدد منهم خلال كلماتهم أن ملتقى الهناجر الثقافى يجعلهم يشعرون بأنهم فى الزمن الجميل نفسه بالأغانى الهادئة الهادفة والمحاور الثقافية التى تنير الفكر .

أحمد إبراهيم علي الحجار، الشقيق الأصغر للمطرب علي الحجار، والمولود في 7 سبتمبر 1956، بمنطقة إمبابة، لأب كان مطربا وملحنا ومعلما لقواعد الغناء والموسيقى، وهو "إبراهيم الحجار"، وأم تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغاني "ليلى مراد وأسمهان"، التحق "أحمد" بكلية التربية الموسيقية وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو، كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ احتراف الفن وهو طالب فى السنة الأولى بتلحن أغنية "أعذريني" لأخيه "علي"، والتي كانت سببا في شهرته، وتوالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء.