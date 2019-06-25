الرئيس العراقي يؤكد أهمية الدور البريطاني في تخفيف التوترات بالمنطقة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، خلال لقائه في لندن برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ، اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن تلعب بريطانيا دورا فاعلا في استقرار منطقة الشرق الأوسط وتخفيف حدة التوترات فيها.





ذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية "عقد سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء في لندن، جلسة مباحثات مشتركة مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي".



