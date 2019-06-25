نجم منتخب السنغال: ننتظر عودة ماني بفارغ الصبر

أكد النجم الدولي السنغالي إ دريسا غانا، لاعب فريق إيفرتون الإنجليزي، على افتقاده لزميله النجم الكبير ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي.



وأعرب إدريسا غانا عن ترحيبه بعودة ساديو ماني لتشكيلة مٌنتخب السنغال مرة أخرى، بعد غيابه عن المباراة الأولى بسبب الإيقاف. وأعرب إدريسا غانا عن ترحيبه بعودة ساديو ماني لتشكيلة مٌنتخب السنغال مرة أخرى، بعد غيابه عن المباراة الأولى بسبب الإيقاف.



