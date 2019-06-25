نجم منتخب السنغال: ننتظر عودة ماني بفارغ الصبر
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:32 م
عمر عبدالعزيز
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أكد النجم الدولي السنغالي إدريسا غانا، لاعب فريق إيفرتون الإنجليزي، على افتقاده لزميله النجم الكبير ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي.
وأعرب إدريسا غانا عن ترحيبه بعودة ساديو ماني لتشكيلة مٌنتخب السنغال مرة أخرى، بعد غيابه عن المباراة الأولى بسبب الإيقاف.
وقال غانا عن ماني خلال تصريحات صحفية: "إنه أفضل لاعب وأهم لاعب لدينا ، وسنكون سٌعداء جداً بعودته للمٌشاركة في المباراة القادمة".
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