بدء الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بأسيوط

Advertisements

أعلنت مديرية الطب البيطري بأسيوط، عن انطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع قرى ومراكز المحافظة والتي تستمر لمدة شهر.



وقال الدكتور خالد حسن محمد بكري، مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، إنه تم تحصين 13 ألف رأس ماشية وأغنام، ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بجمع قري ومراكز المحافظة، وبمشاركة جميع الفرق البيطرية بالمديرية والوحدات المتواجدة بالقرى، وإن المديرية انتهت من كل التجهيزات الخاصة بالحملة، وتوفير الأمصال لتحصين الثروة الحيوانية.



وأضاف مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، أن سعر الجرعتين للماشية 17.25 جنيه، وللأغنام 11.25 جنيه، كذلك سوف تتم عملية التسجيل والترقيم، المصاحبة لعملية التحصين لجميع الحيوانات التي لم يتم تسجيلها من قبل؛ مناشدا جميع المربيين الاستجابة إلى للجان التحصين الماشية، والتأكيد على التحصين كل 4 أشهر للوقاية.



وأوضح الدكتور خالد حسن، أنه تم توزيع باقي أعضاء اللجان للتحصين من منزل لأخر لتحصين جميع الماشية والعجول الصغير ذات الثلاثة أشهر التي لم يسبق تحصينها من قبل سوف يتم تحصينها بجرعة اولى، ويتم إعادة تحصينها بجرعة تنشيطية للحمى القلاعة بعد شهر، لتجنب خطورة هذا المرض الذي يؤثر على العجول الصغيرة، ويسجل ذلك في بطاقة التحصين.