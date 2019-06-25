ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بدء الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بأسيوط

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:37 م
بدء الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بأسيوط
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أعلنت مديرية الطب البيطري بأسيوط، عن انطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع قرى ومراكز المحافظة والتي تستمر لمدة شهر.

وقال الدكتور خالد حسن محمد بكري، مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، إنه تم تحصين 13 ألف رأس ماشية وأغنام، ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بجمع قري ومراكز المحافظة، وبمشاركة جميع الفرق البيطرية بالمديرية والوحدات المتواجدة بالقرى، وإن المديرية انتهت من كل التجهيزات الخاصة بالحملة، وتوفير الأمصال لتحصين الثروة الحيوانية.

وأضاف مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، أن سعر الجرعتين للماشية 17.25 جنيه، وللأغنام 11.25 جنيه، كذلك سوف تتم عملية التسجيل والترقيم، المصاحبة لعملية التحصين لجميع الحيوانات التي لم يتم تسجيلها من قبل؛ مناشدا جميع المربيين الاستجابة إلى للجان التحصين الماشية، والتأكيد على التحصين كل 4 أشهر للوقاية.

وأوضح الدكتور خالد حسن، أنه تم توزيع باقي أعضاء اللجان للتحصين من منزل لأخر لتحصين جميع الماشية والعجول الصغير ذات الثلاثة أشهر التي لم يسبق تحصينها من قبل سوف يتم تحصينها بجرعة اولى، ويتم إعادة تحصينها بجرعة تنشيطية للحمى القلاعة بعد شهر، لتجنب خطورة هذا المرض الذي يؤثر على العجول الصغيرة، ويسجل ذلك في بطاقة التحصين.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون
0
x
19:00
0
غينيا بيساو
غانا
-
x
22:00
-
بنين