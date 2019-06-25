MAD Solutions تحصل على حقوق توزيع الوثائقي "الحصاد الذهبي - The Golden Harvest" في العالم العربي

حصلت شركة MAD Solutions على حقوق توزيع الفيلم الوثائقي الحصاد الذهبي (The Golden Harvest) في العالم العربي. افيلم الذي أخرجته علياء يونسكان عرضه العالمي الأول في نسخة 2019من مهرجان سالونيك السينمائي الدولي باليونان، كما اختير للمشاركة في مهرجان هوت دوكس الكندي الدولي للأفلام الوثائقية.

الحصاد الذهبي من تأليف وإخراج علياء يونس، وإنتاج شركة Zigzag Lawn Productions، ويروي قصة الحب المعقدة، التي امتدت لستة قرون، بين شعوب البحر المتوسط وشجر الزيتون، وذلك من خلال حكايات لشخصيات مختلفة في فلسطين واليونان واسبانيا وايطاليا، كما يلقي الضوء على قصة والد علياء يونس مع شجر الزيتون.

وقد اختير الفيلم بين أفضل الأفلام في مهرجان مينيابوليس-سانت بول الدولي السينمائي، حيث حصل على ثلاثة عروض جماهيرية كاملة العدد، وتفاعل الجمهور مع الفيلم بالضحكات والدموع.

كما قال أحد المشاهدين أثناء إحدى المناقشات التي تلت عرض الفيلم العالمي الأول في مهرجان سالونيك السينمائي، "بعد مشاهدة هذا الفيلم، غيرت رأيي بشأن شجرة الزيتون التي تمتلكها عائلتي".

علياء يونس مخرجة وكاتبة.لها العديد من الكتابات في عدد من المطبوعات، وعملت كاتبة سيناريو ومحللة نصوص لشركات مثل وارنر بروذرز، ميراماكس، وهالامارك انترتيمنت. أنتجت وشاركت في إخراج الفيلم الوثائقي الطويل، مطاردة، الذي عرض على قناة "أكسجين" لأوبراوينفري كاحتفال خاص بعيد الحب. كما أنتجت العديد من الأفلام القصيرة، منها:أحلام في عيونهم، الذي يعرض أسبوعاً في حياة بعثة طبية من المتطوعين لمعالجة المرضى والجرحى اللبنانيين والفلسطينيين، والأطفال السوريين في مخيمات اللاجئين في لبنان. وحصد الفيلم أعلى الجوائز في مهرجان أبوظبي السينمائي و مهرجان ماربيا السينمائي الدولي عام 2012، وعرض كذلك في العديد من المهرجانات الدولية الأخرى.