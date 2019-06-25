خبير أمني: "تعاون الأهالي مع الأمن يفوق الخيال"

علق اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على إحباط الداخلية مخطط إرهابي إخواني، تحت مسمى "خطة الأمل"، قائلًا: "مصر لديها أجهزة أمنية قوية استطاعت أن تستعيد عافيتها خلال فترة قصيرة".





وتابع "المقرحي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أن نسبة التعاون الآن مع جهاز الأمني الوطني تفوق الخيال، من حيث المد بالمعلومات التي تتيح القبض على الإرهابيين، مشيرًا إلى أن الشعب يعلم بأن الجماعة الإرهابية ليست ضد الرئيس، ولكنها ضد الدولة المصرية بالكامل بكل مقوماتها.





ولفت إلى أن جهاز الامن الوطني استطاع الوصول إلى الخلية الإرهابية التي تسعى لتحقيق ما يسمى بخطة الأمل التي كانت تهدف لإسقاط الدولة المصرية.





هذا وأعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار جهودها لإجهاض التحركات الهدامة لجماعة الاخوان الإرهابية، فقد تمكن قطاع الأمن الوطنى من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة بالخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لها ممن يدعون أنهم ممثلو القوى القوى السياسية المدنية تحمى مسمى "خطة الأمل" التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.









وبحسب بيان للوزارة اليوم، فقد كشفت معلومات الأمن الوطني، عن أبعاد هذا المخطط، والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.









وأضاف البيان أنه تم تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد، والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من القيادي الإخوانى محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب وأيمن نور.









وتابع أنه تم التعامل مع تلك المعلومات، وتوجيه ضربة أمنية بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة، لعدد من الكيانات الاقتصادية، والقائمين عليها، والكوادر الإخوانية، والمرتبطين بالتحرك من العناصر الإثارية، حيث أسفرت نتائجها عن تحديد واستهداف 19 شركة وكيان اقتصادي، تديره بعض القيادات الإخوانية، والعناصر الإثارية بطرق سرية، وعثر على أوراق ومستندات تنظيمية ومبالغ مالية، وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية، وتقدر حجم الاستثمارات بربع مليار جنيه.







