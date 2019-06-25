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مصرع طفل سقط في بئر لروث الحيوانات بأسيوط

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:30 م
مصرع طفل سقط في بئر لروث الحيوانات بأسيوط
صورة أرشيفية
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سحر فاروق الحمداني
 
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لقي طفل مصرعه إثر سقوط داخل بئر معدة لروث الحيوانات في قرية بني عليك بمركز الفتح.

تلقى العميد حمدي هاشم، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ بمصرع طفل نتيجة سقوطه داخل بئر معدة لروث الحيوانات امام المنزل وبالإنتقال تبين صحة البلاغ ومصرع الطفل "سيد.ك"، 14 سنة ومقيم قرية بني عليج مركز الفتح وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي وتحرر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية.
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