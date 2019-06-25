مجلس الوزراء يكشف تفاصيل زيارة مدبولي إلى ألمانيا
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:27 م
هدى عبدالرازق
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن نشاط هذا الأسبوع كان اقتصادي بامتياز، حيث شاركت مصر كضيف شرف في المنتدى الاقتصادي العربي الألماني.
وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن هذا المنتدى يشارك فيه نحو 600 من رجال الأعمال العرب والألمان، كما عقد رئيس الوزراء اجتماعات مع ممثلي شركات بوش ومرسيدس، وتكللت تلك الاجتماعات بعودة مرسيدس للعمل في السوق المصري.
وأضاف أن رئيس الوزراء عقد لقاءً مع ممثلي الشركات الألمانية، وجميعهم أجمعوا أنهم ينون زيادة استثمارتهم في مصر، وعرض عليهم مدبولي الحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين.
وتابع أن مدبولي التقى بقيادات شركة سيمنز، ووجه لهم الشكر على مجهودهم في العمل بمصر، لافتا إلى أن قيادات سيمنز أكدوا أن الدول تطالبهم بنفس المستوى الذي نفذوا به مشروعات في مصر، منوها بأن رئيس الوزراء سيلقي كلمة غدًا بالمنتدى الاقتصادي.
وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن هذا المنتدى يشارك فيه نحو 600 من رجال الأعمال العرب والألمان، كما عقد رئيس الوزراء اجتماعات مع ممثلي شركات بوش ومرسيدس، وتكللت تلك الاجتماعات بعودة مرسيدس للعمل في السوق المصري.
وأضاف أن رئيس الوزراء عقد لقاءً مع ممثلي الشركات الألمانية، وجميعهم أجمعوا أنهم ينون زيادة استثمارتهم في مصر، وعرض عليهم مدبولي الحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين.
وتابع أن مدبولي التقى بقيادات شركة سيمنز، ووجه لهم الشكر على مجهودهم في العمل بمصر، لافتا إلى أن قيادات سيمنز أكدوا أن الدول تطالبهم بنفس المستوى الذي نفذوا به مشروعات في مصر، منوها بأن رئيس الوزراء سيلقي كلمة غدًا بالمنتدى الاقتصادي.
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