بعد القبض عليه.. 8 معلومات عن أبو أسامة قائد تنظيم داعش في اليمن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن القوات الخاصة السعودية ألقت القبض على أمير تنظيم داعش في اليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر"، اليوم الثلاثاء، وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ(أبو أسامة المهاجر) والمسئول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.





وهنا يقدم "الفجر"، أهم المعلومات عن أبو أسامة أمير تنظيم داعش باليمن، وذلك من خلال السطور القادمة.





1. أبو أسامة المهاجر واسمه بالكامل محمد أحمد علي أبو أسامة المصري، وهو زعيم تنظيم أنصار بيت المقدس الذي تحول اسمه إلى "ولاية سيناء" بعد مبايعته تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).





2. وأبو أسامة من محافظة شمال سيناء، يتراوح عمره ما بين (35 و37) عامًا، وهو من مواليد أواخر السبعينيات.





3. وينتمى أبو أسامة، إلى عائلة كبيرة في مدينة العريش.





4. وتلقى تدريبات عالية في قطاع غزة، مستغلًا الأنفاق الحدودية مع القطاع الفلسطيني، إلى جانب مشاركته في القتال الدائر في سوريا من نحو أربع سنوات.





5. وظهر في العديد من مقاطع الفيديو، وهو يتحدث عن التنظيم وشرعية ما يقوم به من عمليات.





6. وظهر في تلك الأشرطة وبدت على يديه علامات مرض البهاق.





7. كما قالت تقارير أخرى أن أبا أسامة المصري مُقيم في محافظة الشرقية، واعتنق الفكر الجهادي منذ عدة سنوات.





8. ويعد أبو أسامة، من أخطر العناصر الجهادية وله شخصية مؤثرة في كل من حوله من العناصر الجهادية داخل وخارج سيناء.



