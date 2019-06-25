كورة لايف رابط Cameroon مشاهدة مباراة الكاميرون وغينيا بث مباشر yalla shoot رابط مباراة الكاميرون ضد غينيا لايفkoragoal

مشاهدة مباراة الكاميرون ضد منتخب غينيا بيساو كورة لايف بث مباشر مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الأولي للمجموعة السادسة، ببطولة كأس أمم افريقيا 2019 المقامة أحداثها في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو القادم، على الأراضي المصرية كورة لايف رابط Cameroon مشاهدة مباراة الكاميرون وغينيا .









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و تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة ، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة على أرضية ستاد الإسماعيلية، و تنقل المباراة باللغة العربية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بتعليق جواد بادة، وبتعليق عربي آخر من خلال قناة تايم سبورت "البث الأرضي فقط داخل مصر".









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وتضم قائمة منتخب الكامرون لأمم أفريقيا كلا من: حراسة المرمى: أندري أونانا – فابريس أوندوا – كارلوس كاميني – سيمون أوموسولا ، خط الدفاع: كولينز فاي – جيروم أونجويني – مايكل نجادو نجادجي – يايا بانانا – جان أرمل كانا بييك – جايتان بونج – أمبرويز أوينجو – جويسكيم داوا تشاكونتا – جياندو فوكس، خط الوسط: أندري فرانك زامبو أنجيسا – بيير كوندي – جورج ماندجيك – أرنود دجوم – ويلفريد كابتوم – بيتروس بومال – بيير رامسيس أكونو، خط الهجوم: بول جورج نتيب – فابريس أولينجا – ستيفان باهوكن – جاك زوا – كلينتون نجي – كريستيان باسوجوج – إيريك ماكسيم شوبو موتينج – جويل تاجو – فينسنت أبو بكر – إدجار سالي – جان بيير نسامي – كارل توكو إكامبي – أوليفيه بومال – مومي نجامالو.









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بينما جاءت قائمة غينيا بيساو على النحو التالي: حراسة المرمى: جوناس مينديز - روي دابو - اديمار فييرا كا، خط الدفاع: رودنيلسون سيلفا - ومارسيلو ديالو - وجوري سواريس - ومامادو كاندي - وتوماس دابو - ونانو جوميز - إليسيو نادجاك سواريس، خط الوسط : سوي ماني - وجوديلسون مامادو تونكارا جوميس - زيزينيو لوبيز - خورخي بورا نورجييرا - جواو جاكويتي - موريتو كاساما، خط الهجوم: جورنيهو إنتيما - بيكيتي - توني سيلفا - ماما بالدي - روماريو بالدي - فريديريك مندي - جوزيف مينديس.









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ويتطلع منتخب الكاميرون للدفاع عن لقبه والذي حققه عام 2017، أما غينيا بيساو فيسعى لإظهار نفسه وبقوة أمام بطل النسخة الماضية في ثاني مشاركاته بكأس الأمم، خاصة وأنه قد حدثت ثلاث مواجهات بين المنتخبين من قبل، جميعهم انتهوا بالفوز لصالح الكاميرون سجل فيها الكاميرون 4 أهداف بينما استقبلت شباكه هدفًا وحيدًا من غينيا بيساو.



