الخميس.. إسعاد يونس في ضيافة "ON Set"
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 05:48 م
محمود حنفي
Advertisements
Advertisements
تحل الفنانة إسعاد يونس، ضيفةً على برنامج ""ON Set الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، يوم الخميس المقبل.
يأتي ذلك عقب تكريمها في الإسكندرية، ضمن حفل تخرج الأكاديمية البحرية بحضور رئيس الأكاديمية اللواء إسماعيل عبدالغفار وعدد من الوزراء.
يُذكر أن برنامج ""ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.
Advertisements
- أول تعليق من إسعاد يونس بعد تكريمها من "السيسي" في يوم المرأة (فيديو)
- أصالة تحتفل بـ"مهتمه بالتفاصيل" في "صاحبة السعادة".. الأسبوع المقبل (صور)
- منة عرفة في بلاط "صاحبة السعادة" الثلاثاء المقبل
- نجل خالد صالح وزوجة محمد رمضان في ضيافة "معكم" على CBC (صور)
- إليسا.. ضيفة "معكم" يومي الخميس والجمعة
- غدًا.. مريم أوزرلي ضيفة إسعاد يونس في "صاحبة السعادة" على "dmc"
- لبلبلة تتحدث عن أعمالها الفنية على قناة "الحياة"
- غدًا.. ياسمين صبري وأحمد صلاح حسني في ضيافة شيرين حمدي على "ON Set"