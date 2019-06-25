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الخميس.. إسعاد يونس في ضيافة "ON Set"

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 05:48 م
الخميس.. إسعاد يونس في ضيافة ON Set
إسعاد يونس
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محمود حنفي
 
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تحل الفنانة إسعاد يونس، ضيفةً على برنامج ""ON Set الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، يوم الخميس المقبل.

يأتي ذلك عقب تكريمها في الإسكندرية، ضمن حفل تخرج الأكاديمية البحرية بحضور رئيس الأكاديمية اللواء إسماعيل عبدالغفار وعدد من الوزراء.

يُذكر أن برنامج ""ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

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