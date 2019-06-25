انس جابر تتاهل الى الدور ثمن النهائي لدورة ايستبورن الانقليزية

تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر الى الدور ثمن النهائي لدورة ايستبورن الانقليزية التي تقام مقابلاتها على ملاعب معشبة بفوزها يوم الثلاثاء على ماندي مينيلا من اللوكسمبورغ 2-6 و6-2 و6-1.

وكانت انس جابر ازاحت في الدور الاول الروسية ايفغينا رودينا 1-6 و7-6 و7-5.

وستواجه اللاعبة التونسية في الدور ثمن النهائي الفرنسية اليز كورني التي ترشحت على حساب الاوكرانية ايلينا زفيتولينا 6-3 7-6.