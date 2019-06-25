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انس جابر تتاهل الى الدور ثمن النهائي لدورة ايستبورن الانقليزية

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 05:46 م
انس جابر تتاهل الى الدور ثمن النهائي لدورة ايستبورن الانقليزية
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محمد وليد الجموسي
 
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 تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر الى الدور ثمن النهائي لدورة ايستبورن الانقليزية التي تقام مقابلاتها على ملاعب معشبة بفوزها يوم الثلاثاء على ماندي مينيلا من اللوكسمبورغ 2-6 و6-2 و6-1.
وكانت انس جابر ازاحت في الدور الاول الروسية ايفغينا رودينا 1-6 و7-6 و7-5.
وستواجه اللاعبة التونسية في الدور ثمن النهائي الفرنسية اليز كورني التي ترشحت على حساب الاوكرانية ايلينا زفيتولينا 6-3 7-6.
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