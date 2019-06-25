نشرة أخبار السادسة.. "السيسي" يستقبل مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة والمواطنة

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ الرئيس السيسي يستقبل مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة والمواطنة، فضلًا عن لقاء وزير خارجية النمسا، مع نظيره الفنلندي.





صرح السفير بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل مفوض االاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة والمواطنة، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.





قال رئيس منطقة تعمير شمال سيناء المهندس ناجي إبراهيم محمد، إنه تم الانتهاء من إنشاء العديد من المشروعات بمختلف القطاعات خلال الفترة من يوليو 2014 حتي يونيو الجارى، بتكلفة إجمالية بلغت 720 مليون جنيه.





أعلن اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية عن بدء أعمال التشغيل التجريبي لمستشفى طوارئ ابو خليفة، بمركز القنطرة غرب، الواقعة علي طريق الإسماعيلية ـ بورسعيد، بتكلفة إنشائية بلغت 273 مليون جنيه لتوفير كافة التجهيزات الطبية من خلال فريق طبي مشترك من أساتذة كليات الطب بجامعتي عين شمس وقناة السويس، لجميع التخصصات الجراحية المطلوبة، وكافة الأجهزة الطبية والآلات الجراحية الحديثة، وكافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين، وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية، كأول مستشفى حوادث في منطقة القناة وسيناء.





فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة في اتهام مالكة "كافيه" بشرم الشيخ بالنصب والتورط في عدة قضايا على العرب والأجانب.





بحث ألكساندر شالينبيرج، وزير خارجية النمسا ونظيره الفنلندي، بيكا هافيستو، في العاصمة الفنلندية هلسنكي عدداً من القضايا الدولية والإقليمية في مقدمتها بحث آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة وعلاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين ودول القارة الإفريقية.



