بأوامر إيمري.. أرسنال يجهز 50 مليون للتعاقد مع نجم ريال مدريد المتألق
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 05:39 م
عمر عبدالعزيز
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي أرسنال الإنجليزي، مستعد لدفع الـ 50 مليون يورو التي يطلبها ريال مدريد الإسباني، من أجل التعاقد مع لاعب الوسط داني سيبايوس.
وذكرت صحيفة "الآس" الإسبانية، أنه بعد الأداء الرائع الذي قدمه سيبايوس رفقة أسبانيا في يورو تحت 21 عامًا أدى ذلك إلي ارتفاع قيمة اللاعب حيث يوجد العديد من الفرق المهتمة بخدماته، اللاعب والذي لا يتناسب مع خطط مدربه زين الدين زيدان سبق وأن إستفسر ميلان عن ثمنه.
الجدير بالذكر ان الأخبار القادمة من إنجلترا تفيد بأن أوناي إيمري مدرب أرسنال كان واضحًا، بأنه مستعد لدفع 50 مليون يورو التي يطلبها ريال مدريد من أجل سيبايوس.
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