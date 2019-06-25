بأوامر إيمري.. أرسنال يجهز 50 مليون للتعاقد مع نجم ريال مدريد المتألق

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي أرسنال الإنجليزي، مستعد لدفع الـ 50 مليون يورو التي يطلبها ريال مدريد الإسباني، من أجل التعاقد مع لاعب الوسط داني سيبايوس.





وذكرت صحيفة "الآس" الإسبانية، أنه بعد الأداء الرائع الذي قدمه سيبايوس رفقة أسبانيا في يورو تحت 21 عامًا أدى ذلك إلي ارتفاع قيمة اللاعب حيث يوجد العديد من الفرق المهتمة بخدماته، اللاعب والذي لا يتناسب مع خطط مدربه زين الدين زيدان سبق وأن إستفسر ميلان عن ثمنه.



