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جماهير الكونغو تؤازر منتخب بلادها في المران قبل مواجهة مصر غدا

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 05:40 م
جماهير الكونغو تؤازر منتخب بلادها في المران قبل مواجهة مصر غدا
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محمد الصو
 
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شهد الملعب الفرعي لاستاد المقاولون العرب تواجد كبير لجماهير الكونغو لمتابعة المران الرئيسي لمنتخب بلادها قبل مواجهة منتخب مصر في العاشرة مساء غدا الاربعاء في الجولة الثانية للمجموعة الاولي ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتي 19 يوليو المقبل.


كان منتخب مصر قد فاز علي زيمبابوي في مباراة الافتتاح التي اقيمت مساء الجمعه الماضي بينما خسر الكونغو الديمقراطية امام اوغندا بهدفين.


وحرصت الجماهير الكونغولية علي تحفيز لاعببها قبل انطلاق المران المقام بالملعب الفرعي لاستاد المقاولون العرب.

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