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اعتداء على إطار مسجدي ببن عروس ووزارة الشؤون الدينية تستنكر

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 05:41 م
اعتداء على إطار مسجدي ببن عروس ووزارة الشؤون الدينية تستنكر
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محمد وليد الجموسي
 
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 استنكرت وزارة الشؤون الدينية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، تعرض أحد الإطارات المسجدية في جهة نعسان من ولاية بن عروس إلى اعتداء بالعنف من قبل أحد رواد جامع المكان، وذلك بعد آدائه صلاة الصبح.
وأفاد البيان بأن وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم اتصل بالمتضرر للإطمئنان على صحته والسؤوال عن حيثيات الحادث، قبل أن يكلف رئيس ديوانه بالمتابعة الفورية للموضوع من جميع جوانبه القانونية والواقعية.
كما أكدت الوزارة تضامنها المطلق مع إطاراتها المسجدية ضد كل من ينال منهم معنويا أو ماديا.
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