غازي الشوّاشي: قطاع سبر الآراء في حالة انتصاب فوضوي

قال النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي الثلاثاء 25 جوان 2016، إن قطاع سبر الآراء في حالة انتصاب فوضوي بغياب قانون ينظمه و مؤسسات محايدة قادرة على مراقبته ومراقبة مدى احترامه للمعايير والمقاييس الدولية المعمول بها في هذا المجال ، مقرا أن عمل مؤسسات سبر الآراء خارج الأطر القانونية يضر بالجميع .

وأضاف الشواشي لدى حضوره في برنامج « البلاد اليوم » أن التيار سبق وتقدم بمقترح مشروع لتنظيم عمل مؤسسات سبر الآراء منذ 2016 وضع على الرفوف كغيره من مقترحات المشاريع على حد تعبيره.

وبين الشواشي أن الائتلاف الحاكم تحرك وأعلن عن تضرره من مؤسسات سبر الآراء على غرار حركة النهضة بعد أن تدحرج في نتائج سبر الآراء الأخيرة على حد قوله، خلافا لما كانت عليه الأحزاب الحاكمة في السنوات الفارطة والتي تصدرت هذه النتائج لذلك كانوا راضين على هذه المؤسسات ورفضوا تمرير مشروع القانون .