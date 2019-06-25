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"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية لدورة شهر يوليو

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 05:32 م
حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدورة شهر يوليو
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الفجر السعودي
 
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اعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، صدور نتائج الأهلية للدورة الـ20 (شهر يوليو 2019م).

وأشار البرنامج، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "تويتر"، إلى صدور نتائج الأهلية للدورة العشرين (شهر يوليو 2019)، داعيا المستفيدين إلى التحقق من الأهلية عبر الدخول على البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي: http://ca.gov.sa

وكان المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أعلن في 20 يونيو الجاري، تفاصيل الدفعة الـ19 (يونيو 2019)، موضحًا أن عدد أرباب الأسر تجاوز 2.2 مليون مستفيد، مُشكلين 60% من إجمالي المستفيدين، بينما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد، ليشكلوا ما نسبته 40%، فيما بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في الدفعة الحالية 2.5 مليار ريال؛ ليصبح مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية منذ انطلاقة البرنامج وحتى هذه الدفعة، 45 مليار ريال.



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