ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بطل الدوري البرتغالي يُغازل نافاس للإنتقال إليهم هذا الصيف

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 05:34 م
بطل الدوري البرتغالي يُغازل نافاس للإنتقال إليهم هذا الصيف
Advertisements
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
يسعى نادي بنفيكا البرتغالي، الحاصل على بطولة الدوري البرتغالي الممتاز، خلال الموسم المنصرم، لتدعيم صفوفه بالتعاقد مع لاعبين كبار هذا الصيف.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "Ojogo" البرتغالية، فإن بنفيكا يُريدون التعاقد مع كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد، ومن المقرر أن يحاول بنفيكا جذب نافاس بنفس طريقة انتقال إيكر كاسياس الى بورتو. 

وأكدت التقارير أن بنفيكا مستعد لتقديم عقد لمدة ثلاثة مواسم لكيلور نافاس، الفريق البرتغالي يرغب بحارس مرمى كبير للفريق للموسم المُقبل ويأمل بالتوصل لإتفاق مع نافاس وريال مدريد.
Advertisements
المزيد عن: نافاس كاسياس ريال مدريد بنفيكا البرتغالي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون
-
x
19:00
-
غينيا بيساو
غانا
-
x
22:00
-
بنين