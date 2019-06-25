بطل الدوري البرتغالي يُغازل نافاس للإنتقال إليهم هذا الصيف

يسعى نادي بنفيكا البرتغالي، الحاصل على بطولة الدوري البرتغالي الممتاز، خلال الموسم المنصرم، لتدعيم صفوفه بالتعاقد مع لاعبين كبار هذا الصيف.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "Ojogo" البرتغالية، فإن بنفيكا يُريدون التعاقد مع كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد، ومن المقرر أن يحاول بنفيكا جذب نافاس بنفس طريقة انتقال إيكر كاسياس الى بورتو.



