بطل الدوري البرتغالي يُغازل نافاس للإنتقال إليهم هذا الصيف
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 05:34 م
عمر عبدالعزيز
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يسعى نادي بنفيكا البرتغالي، الحاصل على بطولة الدوري البرتغالي الممتاز، خلال الموسم المنصرم، لتدعيم صفوفه بالتعاقد مع لاعبين كبار هذا الصيف.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "Ojogo" البرتغالية، فإن بنفيكا يُريدون التعاقد مع كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد، ومن المقرر أن يحاول بنفيكا جذب نافاس بنفس طريقة انتقال إيكر كاسياس الى بورتو.
وأكدت التقارير أن بنفيكا مستعد لتقديم عقد لمدة ثلاثة مواسم لكيلور نافاس، الفريق البرتغالي يرغب بحارس مرمى كبير للفريق للموسم المُقبل ويأمل بالتوصل لإتفاق مع نافاس وريال مدريد.
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