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خبير أمني: الإرهابيون يسعون لإفساد فرحة المصريين بالإنجازات التي تحدث

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 05:35 م
خبير أمني: الإرهابيون يسعون لإفساد فرحة المصريين بالإنجازات التي تحدث
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رقية جمال
 
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ثمن اللواء عبد الرحمن الفيل، الخبير الأمني، الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة الداخلية كخطوة هامة جدًا في تجفيف موارد الدعم الكامل للجماعة الإرهابية، وخاصة الاتصالات التي تتم بين الإرهابيين خارج الدولة وبين العناصر الموجودة التي تعمل في الكيان الاقتصادي أو في الشركات.

وأعرب "الفيل"، خلال مداخلة هاتفية على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، عن أمله في استمرار وزارة الداخلية في هذا النهج؛ نظرًا لخطورة دور هذه الكيانات الإرهابية على الموارد المالية التي تقوم بمعاونة الجماعة الإرهابية على تنفيذ مخططاتها.

وناشد، الداخلية بالعمل على ضبط كل من تخول له نفسه التفكير في إيذاء الدولة والإساءة لمصر، فمن يقيم في مصر لابد أن يكون أن يستحق خيرها، ومن يُسيئ إليها لا يستحق أن يعيش على أرضها.

وأوضح، أن الإرهابيين يهدفوا لإفساد فرحة المصريين بالإنجازات التي تمت في مصر، والانجازات الاقتصادية التي تُشيد بها جميع المؤسسات الدولية.
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