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رئيس جامعة قناة السويس يستقبل أعضاء مركز التميز في الزراعة

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 05:33 م
رئيس جامعة قناة السويس يستقبل أعضاء مركز التميز في الزراعة
رئيس جامعة قناة السويس
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هشام إسماعيل
 
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استقبل اليوم الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس، أعضاء مركز التميز في الزراعة والذي يضم خمس جامعات مصريه وهي "جامعه عين شمس،القاهرة،بنها، أسيوط، قناة السويس " وأربع جامعات أمريكية "كاليفورنيا ديفيد، متشيجن استت، برادو، كورنيل ".

وحضر اللقاء الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدي عثمان عميد كلية الزراعة والدكتورة نجلاء عبد الله المسئولة عن المشروع من الجانب المصري.

وتأتي الزيارة بهدف بحث سبل التعاون في المجالات التدريبية، التعليمية، البحثية، خدمة المجتمع وتم الاتفاق علي البدء بمجال الاستزراع السمكي وتطوير مكتبه كليه الزراعة هذا ورافق الدكتور مجدي عثمان عميد كليه الزراعة أعضاء المركز في جوله داخل معهد الاستزراع السمكي ومركز بحوث الأسماك التابع لكلية الزراعة.
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