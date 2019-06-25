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بنفيكا يحسم التعاقد مع نجم ريال مدريد

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 05:29 م
بنفيكا يحسم التعاقد مع نجم ريال مدريد
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عمر عبدالعزيز
 
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أكدت تقارير صحفية برتغالية، أن نادي بنفيكا البرتغالي، قد تمكن من حسم التعاقد مع نجم ريال مدريد المعار راؤول دي توماس، خلال الصيف الحالي. 

وبحسب ما ذكرته صحيفة "أبولا" البرتغالية، فإن نادي بنفيكا يأمل بإنهاء التعاقد مع راؤول دي توماس نهاية الاسبوع الجاري.

وأفادت التقارير أن قادة فريق بنفيكا كانوا في اجتماعات مع ادارة ريال مدريد بعد نهاية الموسم، وتم الاتفاق على قيمة الصفقة، 20 مليون يورو.
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