النقض تقضي بقبول طعن الفنانة "غادة إبراهيم" بقضية "شقة الدعارة"

قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقام من الفنانة غادة إبراهيم بعد الحكم الذي صدر ضدها بالحبس سنة بتهمة إدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمنطقة المعادي في القاهرة.





وجاء قرار محكمة النقض ليثبت عدم إدانة الفنانة في القضية، حيث من المقرر إعادة محاكمتها، لإثبات إدانتها من عدمه، الأمر الذي يعني عدم إدانتها مسبقًا وفقًا للأحكام القضائية التي صدرت في هذا الشأن.





كما جاء قرار المحكمة بعد أن تقدم محمد أمين، وباسم عبد الرحمن، وعمرو فتح الباب، أعضاء فريق الدفاع الخاص بالفنانة بمذكرة النقض، التي تم قبولها شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر في القضية.





وترجع القضية لعام 2016 بعد اتهام غادة بإدارة شقة منافية للأداب بالرغم من وجود غادة خارج البلاد في هذا الوقت وأن الشقة كانت مؤجرة لمستأجر لمدة 5 سنوات وبعد حصول غادة على البراءة في أول درجة إلا أن نيابة دار السلام استأنفت ضد حكم البراءة وأعادت القضية حيت حكم في 28 مايو 2016 بثلاث سنوات غيابيا.



