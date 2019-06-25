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إمارة مكة تمنع دخول المقيمين للعاصمة المقدسة بقطار الحرمين

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 05:28 م
إمارة مكة تمنع دخول المقيمين للعاصمة المقدسة بقطار الحرمين
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الفجر السعودي
 
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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، منع دخول المقيمين الراغبين في زيارة العاصمة المقدسة بواسطة قطار الحرمين بدءًا من يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت الإمارة – عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أنه سيمنع دخول المقيمين الراغبين في زيارة مكة المكرمة بواسطة  قطار الحرمين خلال فترة الحج، مضيفة أن المنع سيبدأ من يوم 25 شوال الجاري وحتى 10من ذي الحجة المقبل.

ونشرت إمارة مكة إنفوجرافا أوضحت من خلاله أن الفئات المستثناة من قرار المنع تشمل: من يحمل تصريح حج، ومن صدرت إقامته من العاصمة المقدسة، والقائمين بأعمال المشاعر خلال موسم الحج بشرط الحصول على تصريح عمل وتنقل من جهة الاختصاص.



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