5 ملايين يورو تفصل الزمالك عن صفقة مدوية

دخل مسئولو نادي الزمالك في خط المفاوضات مع يوسف المساكني لاعب المنتخب التونسي وفريق الدحيل القطري للحصول على خدماته في الموسم المقبل وذلك بتوصية من زميله بالمنتخب التونسي فرجاني ساسي.





الزمالك يحاول حل الأمور المالية وتخفيضها بسبب طلب اللاعب الحصول على 5 مليون يورو في الموسم الواحد وهو ما يتقاضاه مع النادي القطري لكن الأمر قوبل بالرفض بشكل نهائي من جانب إدارة الزمالك بصعوبة دفع المقابل المادي ورغبتهم في تقليص المبلغ.





المفاوضات مع المساكني جاءت بتوصية من فرجاني ساسي زميله بالمنتخب التونسي والذي أبلغهم أن اللاعب يرغب في الرحيل عن الدحيل القطري وهو ما جعل إدارة الزمالك تتحمس بشدة للحصول على خدمات اللاعب لثقتهم في قدراته وإمكانياته حيث يعتبر من أهم اللاعبين العرب في الجانب الهجومي.



