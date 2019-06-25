الدفع بـ ٩ سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مول تجاري في المنصورة



وكان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود حريق بمول تجارى خلف إستاد المنصورة الرياضى.



و إنتقلت سيارات الإطفاء والشرطة والإسعاف للمكان وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وأسفر الحريق عن إصابة 11 شخص بإختناق على إثر الحريق.



وأكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم الدفع ب 12 سيارة إسعاف لمكان البلاغ وتم نقل المصابين للمستشفى الدولى ويجرى إسعافهم وجميعهم مصاب بإختناق جراء الحريق.



وكشفت المعاينة الأولية للمول التجارى أن سبب الحريق إشتعال وحدات التكييف الموجودة بالمول وجارى إستدعاء الأدلة الجنائية لإعداد تقرير فني.



و تم إخطار طوارئ الغاز والكهرباء لفصل التيار عن المنطقة وتم نقل المصابين لمستشفى المنصورة الدولى وتحرر عن ذلك المحضر اللآزم وجار العرض على النيابة العامة.



هرعت ٩ سيارات اطفاء للسيطرة علي حريق نشب في مول تجاري في مدينة المنصورة نتج عنه اصابة ١١ شخصًا باختناقات.وكانت ارتفعت حصيلة مصابى الحريق الذى نشب بمول تجارى بمنطقة مبارك خلف إستاد المنصورة الرياضى بمحافظة الدقهلية إلأى 11شخص باختناقات.