محافظ بني سويف يجري حركة تنقلات بين 4 رؤساء قرى

أصدر المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، قرارًا تضمن إجراء حركة تنقلات بين رؤساء القرى بمراكز سمسطا، إهناسيا وبني سويف، والتي شملت المجالس القروية بكل من: الشنطور، مازورة، براوة، شريف باشا.





حيث تضمن القرار، ندب كامل فاروق كامل شحاتة من مديرية التنظيم والإدارة وتكليفه بعمل رئيس الوحدة المحلية لقرية الشنطور مركز سمسطا،ونقل عاشور صادق علي سليم رئيس الوحدة المحلية لقرية براوة مركز إهناسيا للعمل رئيس للوحدة المحلية لقرية مازورة مركز سمسطا،وتكليف السيد ناصر غانم سيد أحمد مدير مركز معلومات الوحدة المحلية لقرية النويرة مركز اهناسيا للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية براوة بإهناسيا،وتكليف السيد فواز محمد رجب فواز سكرتير الوحدة المحلية لقرية شريف باشا مركز بني سويف للقيام بعمل رئيس الوحدة.





وجه المحافظ رؤساء المجالس القروية بالاعتماد على الأسلوب الميداني في العمل،والتلاحم مع المواطنين والوقوف على مطالبهم وحل مشاكلهم، مطالبا إياهم بأهمية العمل خارج الصندوق والبحث عن حلول غير تقليدية للمشكلات،مؤكدا على أن معيار النجاح الذي يقيم به أداء التنفيذيين هو مستوى رضا المواطن،وتحقيق تغير ملموس إلى الأفضل في الخدمات الجماهيرية،والنجاح في استثمار كل الإعتمادات والمخصصات،والقدرة على دفع معدلات تنفيذ المشروعات من خلال المتابعة اليومية والتنسيق مع الجهات المعنية.



