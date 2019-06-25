ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

26.7 مليون جنيه مشتريات المؤسسات "الأجنبية" اليوم الثلاثاء 25-6-2019

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 03:35 م
26.7 مليون جنيه مشتريات المؤسسات الأجنبية اليوم الثلاثاء 25-6-2019
مشتريات الأجانب
Advertisements
طباعة
نيفين سمير
 
Advertisements

سجلت تعاملات المصريين 64.5% من إجمالىتعاملات اليوم ، الثلاثاء ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.5%، والعرب على 4.9% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.3% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 564.6%.
 
ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية  للبيع 39.3 مليون جنيه،. فيما مالت صافى المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 12 مليون جنيه، 26.7  مليون جنيه، على التوالى.
أختتمت  البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي للمؤ شرات ، باستثناء ظهور قوة شرائية انتقائية على معظم قياديات المؤشرات، وخسر رأس المال السوقى نحو  2.6مليار جنيه ليغلق عند مستوى 742 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 13,831.23 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 598.14  نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 1,523.12 نقطة.

Advertisements
المزيد عن:
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون
-
x
19:00
-
غينيا بيساو
غانا
-
x
22:00
-
بنين