26.7 مليون جنيه مشتريات المؤسسات "الأجنبية" اليوم الثلاثاء 25-6-2019





سجلت تعاملات المصريين 64.5% من إجمالىتعاملات اليوم ، الثلاثاء ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.5%، والعرب على 4.9% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.3% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 564.6%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية للبيع 39.3 مليون جنيه،. فيما مالت صافى المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 12 مليون جنيه، 26.7 مليون جنيه، على التوالى.

أختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي للمؤ شرات ، باستثناء ظهور قوة شرائية انتقائية على معظم قياديات المؤشرات، وخسر رأس المال السوقى نحو 2.6مليار جنيه ليغلق عند مستوى 742 مليار جنيه.





وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 13,831.23 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 598.14 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 1,523.12 نقطة.



