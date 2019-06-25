"تطوير مصر" يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة بالأمم المتحدة

يقوم الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر ونائب رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، بزيارة للولايات المتحدة الامريكية هذا الأسبوع للمشاركة في الفعاليات الخاصة باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأمم المتحدة حيث يلقى كلمة امام الحضور عن الفرص والصعوبات التى تواجه رواد الأعمال والطموحات والنجاحات التي تم تحقيقها لدعم المشروعات الصغيرة وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.





وعلي هامش هذه الزيارة، سيقوم "شلبى" بزيارة عدة جامعات أمريكية استكمالاً لسلسلة المباحثات والشراكات التي تقوم بها شركة تطوير مصر لاستقدام فروع لجامعات ومدارس دولية من امريكا وانجلترا بالمنطقة التعليمية التي ستقام علي مساحة 90 فدان بمشروعها بلومفيلدز بمستقبل سيتي.





تجدر الإشارة أن العالم يحتفل في السابع و العشرون من شهر يونيو كل عام باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.





وذلك بعد إقرار الامم المتحدة لهذا اليوم، والذي شاركت مصر في التقديم لإقراره من خلال المجلس العالمي للمشروعات الصغيرة و المتوسطة ، حيث وقّع على هذا الطلب العديد من الشخصيات المرموقة منهم سحر نصر والمهندس نجيب ساويرس وأيمن الطرابيشي وأحمد شلبي.





بعد ذلك قامت بعثة الأرجنتين في الأمم المتحدة بصياغة القرار الذي تم تقديمه ومناقشته من قِبل الدول الأعضاء.





وقد دعم القرار 45 دولة عضو في الأمم المتحدة يمثلون أكثر من 5 مليارات نسمة.