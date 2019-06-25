"هدف" يستعرض الخدمات الموجَّهة للباحثين عن عمل عبر بوابة طاقات

استعرض صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم الثلاثاء، البرامج والخدمات الموجَّهة للباحثين والباحثات عن عمل، وخدمات التوظيف والتدريب لأصحاب العمل، وذلك ضمن فعاليات برنامج تأهيل إخصائي الموارد البشرية، بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بحضور عدد من مختصي الموارد البشرية وأصحاب الأعمال.





وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الصندوق، حصلت «عاجل» على نسخة منه، بأنّ مشرف علاقات البوابة الوطنية للعمل «طاقات» عبدالله الحمالي، أطلعَ الحضور على خدمات البوابة التي تضم برامج الصندوق لدعم التوظيف والتدريب، والخدمات التي تُقدِّمها للمسجلين من الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، وكيفية الاستفادة من هذه الخدمات، التي من بينها بناء السيرة الذاتية وتوثيقها، واستعراض الوظائف المعلنة والتقديم عليها، ونشر الإعلانات الوظيفية واستعراض مرشحي التوظيف، وإجراء المقابلات الوظيفية.





وبيَّن الحمالي، أنّ «طاقات» منصةٌ موحدةٌ لسوق العمل، وترتكز رسالتها على تقديم وتبادل خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفاعلية؛ لزيادة استقرار وتطوير القوى العاملة.

كما قدَّم عبدالله العمرو من الإدارة العامة للفروع، عرضًا حول برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وأهميته وطريقة استفادة المنشآت من البرنامج، وشروطه وضوابطه وآلية الدعم، ورحلة صاحب العمل والباحث عن عمل، من أجل الاستفادة من البرنامج.



