ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بعد خسارة إسطنبول.. أردوغان يتعهد بتعلم الدرس

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 03:40 م
بعد خسارة إسطنبول.. أردوغان يتعهد بتعلم الدرس
أردوغان
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

في أول ظهور له منذ الهزيمة الساحقة في انتخابات الإعادة لمنصب عمدة إسطنبول، تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتعلم الدروس من "الرسائل التي أرسلها الناس".

 

ولدى مخاطبته مشرعين من حزبه الحاكم، الثلاثاء، هنأ أردوغان مجددا مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو الذي حصل على 54.21 في المئة من الأصوات في إسطنبول الأحد.

 

ونقلت  الـ"أسوشييتد برس" عن الرئيس التركي قوله: "ليست لدينا رفاهية غض البصر وتجاهل الرسائل التي أرسلها الناس".

 

وأضاف أن حزبه الحاكم سيجتمع لاحقا الثلاثاء ليحدد "الإخفاقات والشقاق والأخطاء" ويبحث عن سبل لإصلاحها.

 

وكان مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض إمام أوغلو على قد حصل نسبة 54 في المئة بعد فرز 99 في المئة من صناديق الاقتراع، بفارق 7 في المئة على منافسه بن علي يلدريم الذي نال نسبة 45,1 في المئة.

 

وحقق بذلك تقدما بأكثر من 775 ألف صوت بزيادة كبيرة مقارنة مع مارس، عندما فاز بفارق 13 ألفا فقط.

 

Advertisements
المزيد عن: عمدة إسطنبول خسارة اسطنبول تعلم الدرس اكرم امام اوغلو اردوغان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون
-
x
19:00
-
غينيا بيساو
غانا
-
x
22:00
-
بنين