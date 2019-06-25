بعد خسارة إسطنبول.. أردوغان يتعهد بتعلم الدرس
في أول ظهور له منذ الهزيمة الساحقة في انتخابات الإعادة لمنصب عمدة إسطنبول، تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتعلم الدروس من "الرسائل التي أرسلها الناس".
ولدى مخاطبته مشرعين من حزبه الحاكم، الثلاثاء،
هنأ أردوغان مجددا مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو الذي حصل على 54.21 في المئة من الأصوات
في إسطنبول الأحد.
ونقلت
الـ"أسوشييتد برس" عن الرئيس التركي قوله: "ليست لدينا رفاهية
غض البصر وتجاهل الرسائل التي أرسلها الناس".
وأضاف أن حزبه الحاكم سيجتمع لاحقا الثلاثاء
ليحدد "الإخفاقات والشقاق والأخطاء" ويبحث عن سبل لإصلاحها.
وكان مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض إمام
أوغلو على قد حصل نسبة 54 في المئة بعد فرز 99 في المئة من صناديق الاقتراع، بفارق
7 في المئة على منافسه بن علي يلدريم الذي نال نسبة 45,1 في المئة.
وحقق بذلك تقدما بأكثر من 775 ألف صوت بزيادة
كبيرة مقارنة مع مارس، عندما فاز بفارق 13 ألفا فقط.
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