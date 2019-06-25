هيديرسفيلد يضحك على الأهلي
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 03:27 م
الفجر الرياضي
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أثار عرض النادي الأهلي لاستعارة رمضان صبحي لمدة موسم من نادي هيديرسفيلد الإنجليزي دهشة وضحك مسئوليه لضعف قيمته المادية مقارنة بالـ6 شهور إعارة الأولى مع القلعة الحمراء
وعرض الأهلي استعارة رمضان صبحي مقابل 750 ألف جنيه إسترليني في
الموسم المقبل وهو ما قوبل بدهشة من هيديرسفيلد لأن كان قد أعاره لمدة 6 شهور من
يناير الماضي حتى أول مقابل 800 ألف جنيه إسترليني فكيف يعيره لمدة موسم بأقل من
مبلغ الـ6 شهور.
وطلب هيديرسفيلد مبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني للموافقة على إعارة
رمضان صبحي لمدة موسم للأهلي بداية من الانتقالات الصيفية.
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