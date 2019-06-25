بالأرقام ..تعرف علي الأسهم الأكثر إنخفاضاً اليوم الثلاثاء 25-6-2019





تصدر سهم شركة " الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية " قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً فى ختام تداولات اليوم "الثلاثاء "، بنسبة بلغت 9.7% محققاً 3.9 جنيه ، ثم " الالومنيوم العربية " بنسبة بلغت 9.1% مغلقاً 14.9جنيه.





من جانبه ، إحتلت شركة " المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) " المرتبة الثالثة بنسبة 8.4% محققاً 7.3 جنيه ، ثم سهم " اجواء للصناعات الغذائية – مصر " بنسبة 7.5% محققاً 3جنيه ، لتحتل بذالك المرتبة الرابعة ، و احتلت شركة " العبور للاستثمار العقارى" المرتبة الخامسة بنسبة 4.7% مغلقاً عند سعر 4.2 جنيه



