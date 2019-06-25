ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نمو التجارة بين السعودية والصين.. 30 مليار دولار في 5 أشهر

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 03:26 م
نمو التجارة بين السعودية والصين.. 30 مليار دولار في 5 أشهر
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
ارتفع حجم التجارة بين الصين والسعودية خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين ليصل إلى 30 مليار دولار بزيادة 23.2% على أساس سنوي.  

وأشارت بيانات مصلحة الجمارك الصينية إلى أن صادرات الصين إلى السعودية بلغت 9.1 مليار دولار أمريكي في أول 5 أشهر، بزيادة 31.5% على أساس سنوي.

وقالت وكالة شينخوا وصلت واردات الصين من السعودية إلى 20.9 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها، بزيادة 19.9% على أساس سنوي.

وفي شهر مايو، بلغ حجم التجارة بين الصين والسعودية 5.7 مليار دولار بما فيه 3.6 مليار دولار لواردات الصين من السعودية، و2.1 مليار دولار لصادراتها إلى السعودية.

وتعد السعودية أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط.

وسجل حجم التجارة بين البلدين قفزة خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلا 17.5 مليار دولار بزيادة 27% على أساس سنوي.

وارتفع حجم التجارة بين الصين والسعودية إلى 63.3 مليار دولار أمريكي في عام 2018 بزيادة 26.3% على أساس سنوي.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون
-
x
19:00
-
غينيا بيساو
غانا
-
x
22:00
-
بنين