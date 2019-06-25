نمو التجارة بين السعودية والصين.. 30 مليار دولار في 5 أشهر
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 03:26 م
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ارتفع حجم التجارة بين الصين والسعودية خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين ليصل إلى 30 مليار دولار بزيادة 23.2% على أساس سنوي.
وأشارت بيانات مصلحة الجمارك الصينية إلى أن صادرات الصين إلى السعودية بلغت 9.1 مليار دولار أمريكي في أول 5 أشهر، بزيادة 31.5% على أساس سنوي.
وقالت وكالة شينخوا وصلت واردات الصين من السعودية إلى 20.9 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها، بزيادة 19.9% على أساس سنوي.
وفي شهر مايو، بلغ حجم التجارة بين الصين والسعودية 5.7 مليار دولار بما فيه 3.6 مليار دولار لواردات الصين من السعودية، و2.1 مليار دولار لصادراتها إلى السعودية.
وتعد السعودية أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط.
وسجل حجم التجارة بين البلدين قفزة خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلا 17.5 مليار دولار بزيادة 27% على أساس سنوي.
وارتفع حجم التجارة بين الصين والسعودية إلى 63.3 مليار دولار أمريكي في عام 2018 بزيادة 26.3% على أساس سنوي.
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