وزير الخارجية الباكستاني: التوترات بين الولايات المتحدة وإيران يمكن أن "تهدد" أفغانستان

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قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في مقابلة مع يورونيوز: "أعتقد أن بدء توتر آخر في تلك المنطقة مع إيران، التي تقع على الحدود مع أفغانستان، يمكن أن يعرض وضعًا دقيقًا للغاية مع أفغانستان".



وأضاف "أود أن أخطئ في جانب الحذر وأقترح ضبط النفس."



حيث أمرت إدارة ترامب بفرض عقوبات على المرشد الأعلى الإيراني ومسؤولين كبار آخرين يوم الاثنين بعد أن أسقطت طهران طائرة أمريكية بدون طيار.



وقال قريشي "باكستان تريد أن ترى طريقة تفاوضية للخروج من هذه التوترات. لا أعتقد أن التوترات المتزايدة في المنطقة ستساعد الولايات المتحدة أو إيران أو المنطقة بأسرها."



بالإضافة إلي محاولة الولايات المتحدة وحركة طالبان العمل على اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عامًا في أفغانستان.



ووفقًا للمصادر التي تحدثت إليها رويترز، فإن محادثات السلام المقبلة ستركز على جدول زمني لسحب القوات التي تقودها الولايات المتحدة من أفغانستان.



ولقد تعهد الرئيس ترامب تجاه شعب الولايات المتحدة بانسحابه وسينسحب من هناك.



و أضاف قريشي أن الانتخابات الجديدة تقترب، وأنا متأكد من أنه في ذهنه أنه تعهد بالتزام يريد تكريمه، لكن عليه أيضًا أن يرى أن المكاسب التي تحققت خلال آخر عدد كبير".

