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"العامة لإستصلاح الأراضي" تتصدر الأسهم الأكثر إرتفاعاً اليوم

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 03:24 م
العامة لإستصلاح الأراضي تتصدر الأسهم الأكثر إرتفاعاً اليوم
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
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نيفين سمير
 
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تصدر سهم شركة " العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير " قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً فى ختام تداولات اليوم " الثلاثاء " ، بنسبة بلغت 9.9% محققاً 12.3 جنيه ، ثم " الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون " بنسبة بلغت 4% مغلقاً 5.3 جنيه.

من جانبه ، إحتلت شركة " النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية " المرتبة الثالثة بنسبة 2.6% محققاً 29.2 جنية، ثم سهم " الكابلات الكهربائية المصرية " بنسبة 2.2% محققاً 1.6جنيه  ، لتحتل بذالك المرتبة الرابعة ، و احتلت شركة " اوراسكوم للتنمية مصر " المرتبة الخامسة بنسبة 2.2% مغلقاً عند سعر 6.3جنيه

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