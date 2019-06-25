"العامة لإستصلاح الأراضي" تتصدر الأسهم الأكثر إرتفاعاً اليوم





تصدر سهم شركة " العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير " قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً فى ختام تداولات اليوم " الثلاثاء " ، بنسبة بلغت 9.9% محققاً 12.3 جنيه ، ثم " الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون " بنسبة بلغت 4% مغلقاً 5.3 جنيه.





من جانبه ، إحتلت شركة " النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية " المرتبة الثالثة بنسبة 2.6% محققاً 29.2 جنية، ثم سهم " الكابلات الكهربائية المصرية " بنسبة 2.2% محققاً 1.6جنيه ، لتحتل بذالك المرتبة الرابعة ، و احتلت شركة " اوراسكوم للتنمية مصر " المرتبة الخامسة بنسبة 2.2% مغلقاً عند سعر 6.3جنيه



