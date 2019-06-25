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الحوثي والإخوان يستخرجون شرائح بدل فاقد لضباط سابقين للتجسس

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 03:22 م
الحوثي والإخوان يستخرجون شرائح بدل فاقد لضباط سابقين للتجسس
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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تواصل مليشيات الحوثي الإجرامية إنتهاكاتها لجميع القوانين، فبعد انتهاكاتها لحقوق الإنسان وخرق الهدنة الأممية في الساحل الغربي تنكشف انتهاك جديد لمليشيات الحوثي والأخواف. 

وقالت مصادر إن مليشيا الحوثي والإخوان قامت بأخذ أرقام من شركة يمن موبايل لضباط سابقين كانوا يعملون في قوات التحالف العربي في الساحل الغربي وذلك عن طريق استخراج شرائح بدل فاقد من شركة الإتصالات التي تسيطر عليها المليشيات بصنعاء.

وحذرت العمليات المشتركة في الساحل الغربي من التواصل مع أرقام الضباط كون مليشيات الحوثي باتت تستخدمها لجمع معلومات سرية من المصادر التي كانوا على تواصل مع التحالف العربي .

وتعتبر عملية الإستحواذ على شركة الإتصالات وكشف المعلومات الخاصة بالعملاء جريمة وانتهاك للخصوصية من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية.

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