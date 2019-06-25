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نيابة النقض تنجز 40 ألف طعن بنسبة 100%

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 03:23 م
نيابة النقض تنجز 40 ألف طعن بنسبة 100%
محكمة النقض - صورة أرشيفية
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طارق حافظ
 
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أعلنت محكمة النقض، بيانا إحصائيا بالطعون التي عرضت على النيابة العامة لدى محكمة النقض وتم إنجازها خلال الفترة من 1 يوليو 2017 حتى 30 أبريل 2019 حيث أنجزت النيابة العامة لدى محكمة النقض القسم الجنائي في الفترة المذكورة ما يناهز 40 ألف طعن سلمت إلى محكمة النقض وبيانها كالآتي:
 
أولا: بيان الطعون الواردة للنيابة العامة لدى محكمة النقض في العام القضائي 2017/2018:
إجمالي عدد الطعون المحدد لها جلسات من 1 يوليو 2017 حتى 30 سبتمبر 2018. بلغ 23215. وعدد الطعون التي تم انجازها 23215 ونسبة الفصل في الطعون المعروضة على النيابة 100% وعدد الطعون المتبقية صفر.

ثانيا: بيان الطعون الواردة للنيابة العامة لدى محكمة النقض في العام القضائي  2018/2019:

إجمالي عدد الطعون المحدد لها جلسات من 1/10/2018 حتى 30/4/2019 بلغ 15552 وعدد الطعون التي تم انجازها 15552 نسبة الفصل في الطعون المعروضة إلى النيابة 100% وعدد الطعون المتبقية صفر.
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