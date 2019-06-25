مُحلل يُهاجم الإصلاح وتحالفاته من تركيا لقطر بعد الانقلاب الحوثي

هاجم مُحلل سياسي سعودي، حزب التجمع اليمني للإصلاح وتحالفاته الغامضة.





وقال خالد المطرفي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، "كانت تجربة حزب الاصلاح في اليمن كافية قبل انقلاب الحوثي الإيراني ليتعلم كيفية إدارة المصالح الوطنية بعيدا عن المرض المزمن لدى الحزب والقفز على السلطة، وجني الثروة".





وتابع: وإدارة تحالفات غامضة ممتدة من تركيا إلى قطر!".





واختتم:"وعدم خيانة حلفاء اليمن الحقيقيين!".



