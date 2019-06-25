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واشنطن: ترامب ضبط رد فعله إزاء إيران.. والأمر ليس "ضعفا"

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 01:13 م
واشنطن: ترامب ضبط رد فعله إزاء إيران.. والأمر ليس ضعفا
ترامب
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وكالات
 
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أشاد مسؤول أميركي بردة فعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب "الهادئة" تجاه إسقاط الطائرة المسيرة الأميركية من قبل إيران.

 

وقال مسؤول أمريكي: "ترامب تحلى بضبط النفس الشديد في رده على إسقاط الطائرة المسيرة، وعلى إيران ألا تفسر ذلك بأنه ضعف"، حسب ما أشارت وكالة "رويترز".

وأضاف: "لن نبدأ صراعا مع إيران، وترامب ترك الباب مفتوحا للدبلوماسية، ولكن إذا واصلت إيران الهجوم علينا فسيكون ردنا حاسما".

 

ووقع ترامب، الاثنين، عقوبات مشددة على إيران تستهدف خصوصا مرشد النظام علي خامنئي.

 

وقال ترامب لدى توقيعه الأمر التنفيذي إن بلاده تريد وقف رعاية إيران للإرهاب.

 

وكان الرئيس الأميركي قد كشف أنه ألغى ضربة عسكرية كانت وشيكة على إيران، إثر إسقاط طائرة أميركية مُسيرة قرب مضيق هرمز، وفسر نائبه مايك بنس قرار التوقف عن المضي قدما في "معاقبة طهران".

 

وقال بنس، الأحد، إن عدم اقتناع الولايات المتحدة بأن إسقاط طائرة الاستطلاع الأميركية تم بموافقة القيادة في طهران، كان أحد أسباب ترامب لإلغاء الضربة الانتقامية في اللحظة الأخيرة.

 

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